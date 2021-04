(Di domenica 25 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 13.158 idi Coronavirus in Italia (ieri 13.817) a fronte di 239.482 tamponi effettuati su un totale di 57.126.017 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 217 i(ieri 322), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 119.238. Con quelli di oggi diventano 3.962.674 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 461.212 (-236), 437.688 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 20.971 di cui 2.862 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.382.224 con un incremento di 13.176 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero dinelle ...

Advertising

infoitinterno : Bollettino Covid di domenica 25 aprile: 217 morti e 13.158 casi positivi - IlModeratoreWeb : Covid, 13.158 nuovi casi in 24 ore e 217 decessi - - nestquotidiano : Covid, 13.158 nuovi casi in 24 ore e 217 decessi - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, 13.158 nuovi casi con 239.482 tamponi e altri 217 decessi #covid - italiaserait : Covid Italia, oggi 13.158 contagi e 217 morti: bollettino 25 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 158

Chissà se le famiglie che oggi hanno perso i loro cari torneranno a sorridere e a vivere come prima, come qualcuno vuole, abolendo anche il coprifuoco. In Italia ci sono 13.nuovi casi di coronavirus a fronte di 239.482 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 13.817 su 320.780 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 217 ...I dati del ministero della Sanità: effettuati 239.482 tamponi, tasso di positività al 5,5%, in aumento rispetto al 4,3% registrato ieri Oggi in Italia si registrano 13.nuovi contagi da(ieri erano 13.817) e 217 deceduti (ieri 322). Il dato è stato elaborato sulla base di 239.482 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (contro i 320.780 di ieri): come sempre ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 13.158 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 13.817) a fronte di 239.482 tamponi effettuati su un totale di 57.126.017 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollett ...Gli attualmente positivi sono 14.906. vaccini vaccini. . SICILIA. In Sicilia 1.061 nuovi positivi al Covid e altri 6 morti Dei 978 nuovi casi, gli asintomatici sono 411 (42%). CAMPANIA. Sono 1.854 i n ...