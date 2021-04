Come i Premi Oscar discriminano le donne da oltre 90 anni (Di domenica 25 aprile 2021) Con la prima edizione tenutasi nel 1929, i Premi Oscar (o Academy Awards) sono la conquista più ambita del mondo del cinema. Questo, se sei un uomo. L’Academy infatti perpetra una non troppo velata misoginia che discrimina di anno in anno le donne del settore cinematografico. Nonostante quest’anno sia stata “rivoluzionata” la tendenza, con 72 nomination al femminile, e la categoria di Miglior Regista che ha visto nella rosa dei nominati due donne su cinque (Chloé Zhao ed Emerald Fennell), il caso più recente di misoginia risale solo all’edizione del 2020: nella stessa categoria appena menzionata, infatti, non compariva alcuna donna. Gli Oscar contro le donne: l’inchiesta del “Guardian” Proprio l’anno scorso il “Guardian” ha aperto un’inchiesta per mettere nero su bianco dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Con la prima edizione tenutasi nel 1929, i(o Academy Awards) sono la conquista più ambita del mondo del cinema. Questo, se sei un uomo. L’Academy infatti perpetra una non troppo velata misoginia che discrimina di anno in anno ledel settore cinematografico. Nonostante quest’anno sia stata “rivoluzionata” la tendenza, con 72 nomination al femminile, e la categoria di Miglior Regista che ha visto nella rosa dei nominati duesu cinque (Chloé Zhao ed Emerald Fennell), il caso più recente di misoginia risale solo all’edizione del 2020: nella stessa categoria appena menzionata, infatti, non compariva alcuna donna. Glicontro le: l’inchiesta del “Guardian” Proprio l’anno scorso il “Guardian” ha aperto un’inchiesta per mettere nero su bianco dei ...

