Centinaia in attesa all' hub di Lodi | arriva la polizia

Advertising

ilbarone1967 : RT @ItalicaTestudo: Fate la morale su 130 #migranti morti nel #Mediterraneo E poi boicottate le cure alternative che potrebbero salvare cen… - xblunotte : RT @ItalicaTestudo: Fate la morale su 130 #migranti morti nel #Mediterraneo E poi boicottate le cure alternative che potrebbero salvare cen… - Mariang47614228 : RT @GiancarloDeRisi: Se Speranza è un tifoso della 'Tachipirina e vigile attesa' ce lo deve dire. Non è possibile che un ministro della Sal… - CiaoGrosso : RT @ItalicaTestudo: Fate la morale su 130 #migranti morti nel #Mediterraneo E poi boicottate le cure alternative che potrebbero salvare cen… - Bea40998979 : RT @ItalicaTestudo: Fate la morale su 130 #migranti morti nel #Mediterraneo E poi boicottate le cure alternative che potrebbero salvare cen… -

Ultime Notizie dalla rete : Centinaia attesa

IL GIORNO

Hanno atteso in coda il proprio turno. Ancora disagi alla Fiera di Lodi ieri mattina condi persone (fino a 500) indel vaccino. Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia per provare a gestire il flusso di persone e i tanti malumori. La testimonianza di uno dei ...Di fronte, la cattedrale e il suo cortile dove sciamavanodi turisti, sono deserti. Se c'... Adesso davanti all'ingresso della cattedrale, dove prima c'era la fila di turisti indi ...Hanno atteso in coda il proprio turno. Ancora disagi alla Fiera di Lodi ieri mattina con centinaia di persone (fino a 500) in attesa del vaccino. Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia per ...Nell’ultimo weekend di «zona arancione» Milano è già col cuore e col pensiero in «zona gialla», al via ufficialmente da domani, o addirittura si concede libertà da zona b ...