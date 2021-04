Ceferin insiste: «Juve, Real e Barcellona come i terrapiattisti. Tutti saranno puniti, loro di più» (Di domenica 25 aprile 2021) Il presidente della Uefa Ceferin insiste: i dodici club saranno puniti, non sa ancora come. Lo annuncia in una intervista al Daily Mail. Fa una diversificazione. Li suddivide in tre gruppi: le inglese, Inter Milan e Atletico, e infine i tre che non vogliono recedere: Juventus Real e Barcellona . Li paragona ai terrapiattisti, perché lui la Superlega è come dire che la terra è piatta. Elogi al Regno Unito. Sono rimasto colpito molto dalla reazione del governo del Regno Unito. Ho avuto più conversazioni telefoniche con il primo ministro Johnson e il segretario di Stato Dowden in quelle 48 ore follia. Erano dalla parte giusta della storia al momento giusto. E questo mi ha colpito molto. Questo sforzo congiunto ha ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 aprile 2021) Il presidente della Uefa: i dodici club, non sa ancora. Lo annuncia in una intervista al Daily Mail. Fa una diversificazione. Li suddivide in tre gruppi: le inglese, Inter Milan e Atletico, e infine i tre che non vogliono recedere:ntus. Li paragona ai, perché lui la Superlega èdire che la terra è piatta. Elogi al Regno Unito. Sono rimasto colpito molto dalla reazione del governo del Regno Unito. Ho avuto più conversazioni telefoniche con il primo ministro Johnson e il segretario di Stato Dowden in quelle 48 ore follia. Erano dalla parte giusta della storia al momento giusto. E questo mi ha colpito molto. Questo sforzo congiunto ha ...

