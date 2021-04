Can Yaman e Diletta Leotta, pace fatta: lui torna in tv con Ozge Gurel (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo essere stati per un po' di tempo lontani l'uno dall'altra, la coppia più discussa del momento è tornata a far parlare di sé. Can Yaman e Diletta Leotta, difatti, si sarebbero riconciliati! Intanto, a breve sarà possibile vedere l'attore turco in tv assieme alla collega Ozge Gurel. Can Yaman ritorna su Instagram dopo la pace con Diletta Leotta Tutto è cominciato quando Can Yaman ha riattivato il suo profilo Instagram, ricevendo il ben tornato dai suoi follower. Dando un'occhiata all'account dell'attore turco, sembrerebbe che niente sia cambiato, è rimasta identica persino la famosa frase che invita gli odiatori 'ad accomodarsi' nel suo profilo. In questi giorni ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo essere stati per un po' di tempo lontani l'uno dall'altra, la coppia più discussa del momento èta a far parlare di sé. Can, difatti, si sarebbero riconciliati! Intanto, a breve sarà possibile vedere l'attore turco in tv assieme alla collega. Canrisu Instagram dopo laconTutto è cominciato quando Canha riattivato il suo profilo Instagram, ricevendo il bento dai suoi follower. Dando un'occhiata all'account dell'attore turco, sembrerebbe che niente sia cambiato, è rimasta identica persino la famosa frase che invita gli odiatori 'ad accomodarsi' nel suo profilo. In questi giorni ...

