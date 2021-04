Cagliari-Roma | Joao Pedro in gol di testa Poi Fazio accorcia VIDEO

(Di domenica 25 aprile 2021) Ilmette la freccia, larischia di andare al tappeto. Alla Sardegna Arena, la squadra giallorossa è sotto per 3-1 e la rete del tris è diche sugli sviluppi di un calcio d’angolo ha depositato in rete disul primo palo sfruttando l’assenza di marcatura dei giallorossi. Ilsi porta sul +2 rispetto ai giallorossi, scesi in campo con un piglio diverso nella ripresa rispetto al buon primo tempo. La reazione è affidata a Federicoche di, sempre da corner, ha firmato il 3-2. SportFace.

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - Gazzetta_it : Gol! Cagliari - Roma 1-0, rete di Lykogiannis C. (CAG) - Gazzetta_it : Gol! Cagliari - Roma 2-1, rete di Marin R. (CAG) - Big__Erv : RT @Juliboh: Cagliari 2-1 Roma Opor! - PagineRomaniste : 81’ - Ci prova Deiola dal limite: il suo tentativo però esce di parecchio sopra la traversa Cagliari-Roma 3-2… -

E' 1 - 0 per il. ad_dyn Laprova a reagire, ma i sardi sono molto bravi in fase difensiva e non concedono spazi. Al 17', però, Carles Perez imposta una bella azione e, dopo una buona ...68' - Fazio accorcia le distanze con un colpo di testa: il difensore evita la marcatura di Godin e riesce nella schiacciata vincente 64' - Terzo gol del Calgiari, da calcio d'angolo, Joao Pedro stacca ...La Fiorentina pareggia con merito, e guardando alle statistiche forse anche con qualche recriminazione, contro una Juventus a due facce. Un tempo per parte alle due squadre. Il primo è decisamente a f ...Due partite consecutive senza vincere per la Roma di Paulo Fonseca, settima in classifica e attesa questo pomeriggio alla "Sardegna Arena" dal Cagliari, galvanizzato dalle due vittorie consecutive con ...