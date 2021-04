Benevento-Udinese: Arslan firma il gol del raddoppio, assist di Pereyra (VIDEO) (Di domenica 25 aprile 2021) Tolgay Arslan firma il raddoppio dell’Udinese nella sfida contro il Benevento. Alla mezz’ora di gioco, il solito De Paul ispira e serve Pereyra, che a sua volta imbuca per il centrocampista turco. Arslan controlla la palla e, con un preciso destro sul secondo palo, batte Montipò. Friulani avanti 2-0 al 31?. In alto e di seguito il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Tolgayildell’nella sfida contro il. Alla mezz’ora di gioco, il solito De Paul ispira e serve, che a sua volta imbuca per il centrocampista turco.controlla la palla e, con un preciso destro sul secondo palo, batte Montipò. Friulani avanti 2-0 al 31?. In alto e di seguito ildel gol. SportFace.

