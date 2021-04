Bar, dal 26 aprile servizio al banco? Ecco cosa dicono le regole (Di domenica 25 aprile 2021) I bar dal 26 aprile possono fare servizio al banco? Si potrà prendere un caffé o un cappuccino come si faceva nella normale quotidianità? Il metodo più attendibile per rispondere a questa domanda è naturalmente affidarsi ai testi ufficiali che disciplinano le misure anti-contagio per il Covid. Dove riaprono i bar? Con il nuovo decreto riaprono bar e ristoranti. La notizia è, ovviamente, reale ma bisogna chiarire alcuni punti. Rispetto al precedente provvedimento che è stato in vigore dal 7 del mese, c'è un grande novità: la riproposizione della zona gialla. Ed è solo in questa fascia epidemiologica che le attività di ristorazione potranno tornare ad operare in loco. Ed anche su questo aspetto ci sono delle puntualizzazioni da fare. Perciò prima di porsi il dubbio rispetto alla possibilità che il servizio al ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 25 aprile 2021) I bar dal 26possono fareal? Si potrà prendere un caffé o un cappuccino come si faceva nella normale quotidianità? Il metodo più attendibile per rispondere a questa domanda è naturalmente affidarsi ai testi ufficiali che disciplinano le misure anti-contagio per il Covid. Dove riaprono i bar? Con il nuovo decreto riaprono bar e ristoranti. La notizia è, ovviamente, reale ma bisogna chiarire alcuni punti. Rispetto al precedente provvedimento che è stato in vigore dal 7 del mese, c'è un grande novità: la riproposizione della zona gialla. Ed è solo in questa fascia epidemiologica che le attività di ristorazione potranno tornare ad operare in loco. Ed anche su questo aspetto ci sono delle puntualizzazioni da fare. Perciò prima di porsi il dubbio rispetto alla possibilità che ilal ...

