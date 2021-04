Anzio. Gli ruba nell’auto, lui per punizione lo fa camminare per strada nudo: ecco il video choc (Di domenica 25 aprile 2021) E’ un video choc quello che nella notte tra venerdì e sabato un uomo – che per sua stessa ammissione “è da poco uscito dal gabbio” – ha postato in una diretta sui social. Le immagini di cui siamo venuti in possesso ieri pomeriggio, girate ad Anzio, mostrano l’autore che costringe un giovane completamente nudo e scalzo a camminare per le strade della città. “Guardate il pagliaccio che m’ha rubato nella macchina: questa si chiama disciplina – dice l’uomo. Guarda la telecamera e sorridi”, aggiunge. Visto che il ragazzo non lo fa immediatamente, l’uomo gli dà uno schiaffo. Il ragazzo allora sorride, con l’espressione imbambolata. Accanto c’è una ragazza, la fidanzata del giovane. L’uomo costringe a sorridere anche lei, poi li minaccia entrambi: “Se mi rode vi faccio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 aprile 2021) E’ unquello che nella notte tra venerdì e sabato un uomo – che per sua stessa ammissione “è da poco uscito dal gabbio” – ha postato in una diretta sui social. Le immagini di cui siamo venuti in possesso ieri pomeriggio, girate ad, mostrano l’autore che costringe un giovane completamentee scalzo aper le strade della città. “Guardate il pagliaccio che m’hato nella macchina: questa si chiama disciplina – dice l’uomo. Guarda la telecamera e sorridi”, aggiunge. Visto che il ragazzo non lo fa immediatamente, l’uomo gli dà uno schiaffo. Il ragazzo allora sorride, con l’espressione imbambolata. Accanto c’è una ragazza, la fidanzata del giovane. L’uomo costringe a sorridere anche lei, poi li minaccia entrambi: “Se mi rode vi faccio ...

