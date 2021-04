Amici 20, chi è l’eliminato della nona puntata? “Ringrazio lei e…” (Di domenica 25 aprile 2021) Sapete a chi è toccato lasciare, Amici 20, il programma serale di Maria De Filippi? Dopo il verdetto, i ringraziamenti Il programma serale di “Amici 20” di Maria De Filippi… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021) Sapete a chi è toccato lasciare,20, il programma serale di Maria De Filippi? Dopo il verdetto, i ringraziamenti Il programma serale di “20” di Maria De Filippi… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

fattoquotidiano : Processo Film Commission: la Regione di Fontana non sarà parte civile contro chi l’avrebbe truffata. Là dove govern… - salvalente11 : RT @MasciTini: Per gli amici sardi in #zonarossa. Per chi non lo sapesse il dott. Paolo Spada è il curatore della pagina Pillole di Ottimi… - PasqualeMarro : #Amici2021, #Tancredi: “Sono figlio di mio padre…”, chi è il papà? - bevendo23 : RT @Sere41754837: chi non ha nemmeno un post sulla pagina di amici perchè non è stato schierato? - pask0712 : @SkinnyGio Chi pensi vinca amici quest anno è chi vorresti che vincesse ? -