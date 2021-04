«A 24 anni un amico mi trovò invecchiata, da allora progettai il suicidio. Fu l’esorcismo alla vecchiaia» (Di domenica 25 aprile 2021) Sul Corriere della Sera una lunga intervista alla scrittrice Barbara Alberti, oggi 78enne. E’ fresca di vaccino. «Sto come un fiore, è stato meraviglioso. Quando sono uscita, ho fatto a piedi un’ora, con un’energia in corpo da pazza: il vaccino è stato un esorcismo. Una cosa che, prima, ti senti un miserabile, non sai che fine farai, e poi fai il vaccino, ti hanno battezzata, sei grata. Sei fra i salvati, anche se è un’illusione, ma chi se ne frega: io vivo di illusioni». Parla del suo rapporto con la morte. Quando era giovane ha pensato al suicidio. «Per me, la vecchiaia è stato un male della gioventù: fra i 20 e i 30 anni ne ero sconvolta. A 24 anni, un amico mi fa: come sei invecchiata. Da quel momento, ho progettato il suicidio a 28 ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 aprile 2021) Sul Corriere della Sera una lunga intervistascrittrice Barbara Alberti, oggi 78enne. E’ fresca di vaccino. «Sto come un fiore, è stato meraviglioso. Quando sono uscita, ho fatto a piedi un’ora, con un’energia in corpo da pazza: il vaccino è stato un esorcismo. Una cosa che, prima, ti senti un miserabile, non sai che fine farai, e poi fai il vaccino, ti hanno battezzata, sei grata. Sei fra i salvati, anche se è un’illusione, ma chi se ne frega: io vivo di illusioni». Parla del suo rapporto con la morte. Quando era giovane ha pensato al. «Per me, laè stato un male della gioventù: fra i 20 e i 30ne ero sconvolta. A 24, unmi fa: come sei. Da quel momento, ho progettato ila 28 ...

