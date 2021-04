Verissimo | Lorella Cuccarini spiega la svolta in tv e punta il dito | “Non fatelo”

(Di sabato 24 aprile 2021) La professoressa di “Amici 20”,a tutti, le ragioni del nuovo successo in tv. Poi non le manda a dire ad una collega Tra le vip più… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

moolvys : RT @pretzelsalato: Nono lorella che a verissimo parla di 'rispetto per questi ragazzi' dopo che ha buttato fuori un talento come tommaso no… - hznll28 : RT @ashcoltami: 'Martina è l'unica che può cantare e ballare' Sei sicura Lorella? #verissimo - zazoomblog : Lorella Cuccarini a Verissimo la sorpresa commovente: Mi ha cambiato la vita così mi ammazzi - #Lorella #Cuccarini… - obvantoO : RT @ashcoltami: 'Martina è l'unica che può cantare e ballare' Sei sicura Lorella? #verissimo - interistadoc_ : RT @ashcoltami: 'Martina è l'unica che può cantare e ballare' Sei sicura Lorella? #verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Lorella

Leggi anche >Cuccarini a'Carissima, ma che dire di te. Da quando ho avuto la fortuna di scoprirti è stata sempre una sequenza di successi. Il tempo è passato e tu sei più ...Cuccarini su Amici 20: 'La mia rinascita' L'arrivo diCuccarini ad Amici 20 è stato come una ventata d'aria fresca. La maestra di danze moderne e latine è stata la vera ...Verissimo, Video interviste puntata di sabato 24 aprile 2021. Video, chi sono gli ospiti: Marina di Amici. Marcella Bella, Rettore.«Siamo cariche!» urla Arisa come grido di battaglia, in collegamento dallo studio di Amici 2021. «Magari fossi mamma, sono solo chioccia. Stasera mi devo esibire, ...