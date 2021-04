Ultime Notizie Roma del 24-04-2021 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 aprile 2021)dailynews radiogiornale l’ascolto della redazione l’informazione e Gabriella Luigi in studio è il giorno del recovery Plan in consiglio dei ministri un piano in quattro grandi riforme 6 missioni voluto dal premier draghi giovani donne su delle tre priorità trasversali Stoppa quota 100 nel 2022 niente rinnovo delle super bonus fino al 2023 una misura criticata da Movimento 5 Stelle e Forza Italia la supervisione politica del Piano sarà Palazzo Chigi Standard & Poor’s intanto deciso di mantenere invariato il Rating dell’Italia a tripla B con Outlook stabile prevede che la crescita del PIL quest’anno sarà del 4 e 7% grazie al piano vaccinazioni intanto si va verso le riaperture di lunedì 26 aprile quasi tutta Italia in zona gialla cinque le regioni arancione soltanto la Sardegna in rosso Cala l’indice RT e l’incidenza deiSì Ma l’Istituto superiore di sanità ...