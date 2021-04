Tiger Woods in stampelle col fido Bugs: "Sto meglio, la riabilitazione procede bene" (Di sabato 24 aprile 2021) Palm Beach , 24 aprile 2021 - Tiger Woods sta megio dopo il grave incidente d'auto dello scorso febbraio, e su Instagram posta una foto che lo ritrae sorridente, in stampelle e tutore alla gamba ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Palm Beach , 24 aprile 2021 -sta megio dopo il grave incidente d'auto dello scorso febbraio, e su Instagram posta una foto che lo ritrae sorridente, ine tutore alla gamba ...

