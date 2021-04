Strage di migranti in Libia, Sos Méditerranée: soli nel soccorso, nessun coordinamento (Di sabato 24 aprile 2021) A cercare di soccorrere i naufraghi del tragico naufragio di venerdì al largo della Libia 'eravamo soli'. A dirlo è Alessandro Porro , direttore di Sos Méditerranée, che in un'intervista al Corriere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 aprile 2021) A cercare di soccorrere i naufraghi del tragico naufragio di venerdì al largo della'eravamo'. A dirlo è Alessandro Porro , direttore di Sos, che in un'intervista al Corriere ...

Advertising

caritas_milano : “Le nostre vite finiscono il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose davvero importanti” M.L.King Strage a… - chetempochefa : “++ #Libia Un'altra strage annunciata di migranti: 120 morti nel Canale di Sicilia ++ Anche le autorità dei Paesi U… - repubblica : Migranti, la foto choc dell'ultima strage: 'Noi soccorritori in mezzo a un mare di cadaveri' - VeraEsincera : RT @nelloscavo: +++ Strage annunciata di #migranti, 130 morti al largo della #Libia +++ Ecco la ricostruzione ora per ora, con mappe, foto… - monicapapini : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Strage nel silenzio: “Gli Sos dei migranti ignorati per 24 ore” [di Alessandra Ziniti] -