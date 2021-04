Spazio, la navetta Crew Dragon di SpaceX si è agganciata all'Iss (Di sabato 24 aprile 2021) Benvenuti sulla Iss. A poco meno di 24 ore dal decollo, la capsula Crew Dragon di SpaceX si è agganciata alla Stazione spaziale internazionale. A bordo l'astronauta francese Thomas Pesquet, primo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) Benvenuti sulla Iss. A poco meno di 24 ore dal decollo, la capsuladisi èalla Stazione spaziale internazionale. A bordo l'astronauta francese Thomas Pesquet, primo ...

