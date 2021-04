Sinner-Tsitsipas oggi, ATP Barcellona: orario, tv, programma, streaming semifinale (Di sabato 24 aprile 2021) oggi, sabato 24 aprile, andrà in scena il match tra Jannik Sinner e il greco Stefanos Tsitsipas (n.5 del mondo), valido per la semifinale dell’ATP 500 di Barcellona (Spagna). L’altoatesino, reduce dalla brillante vittoria contro il n.7 del mondo Andrey Rublev, ha un altro ostacolo molto difficile da superare perché l’ellenico è in uno stato di grazia e parte coi favori del pronostico. Tsitsipas, infatti, ha vinto in maniera impressionante il Masters1000 di Montecarlo e con grande sicurezza ha battuto avversari su avversari sulla terra rossa catalana. Per poter pensare di prevalere, Jannik dovrà superarsi ed esprimere un tennis di alto profilo, minimizzando gli errori. Il greco, di base, ha più soluzioni con il suo tennis vario, essendo capace di far male da ogni zona del campo. Per ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021), sabato 24 aprile, andrà in scena il match tra Jannike il greco Stefanos(n.5 del mondo), valido per ladell’ATP 500 di(Spagna). L’altoatesino, reduce dalla brillante vittoria contro il n.7 del mondo Andrey Rublev, ha un altro ostacolo molto difficile da superare perché l’ellenico è in uno stato di grazia e parte coi favori del pronostico., infatti, ha vinto in maniera impressionante il Masters1000 di Montecarlo e con grande sicurezza ha battuto avversari su avversari sulla terra rossa catalana. Per poter pensare di prevalere, Jannik dovrà superarsi ed esprimere un tennis di alto profilo, minimizzando gli errori. Il greco, di base, ha più soluzioni con il suo tennis vario, essendo capace di far male da ogni zona del campo. Per ...

