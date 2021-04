Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di sabato 24 aprile 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. Risultati Serie A in tempo reale, la classifica aggiornata e i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. Pos Squadra Punti 1 Inter 76 2 Milan 66 3 Atalanta 65 4 Juventus 65 5 Napoli 63 6 Lazio* 58 7 Roma 55 8 Sassuolo** 52 9 Sampdoria** 42 10 Hellas Verona 41 11 Bologna 38 12 Udinese 37 13 Genoa** 35 14 Spezia** 33 15 Fiorentina 33 16 Torino* 31 17 Benevento 31 18 Cagliari 28 19 Parma** 20 20 Crotone** 18 *una partita in meno**una partita in più Serie A, i risultati della trentatreesima giornata Il Sassuolo nell’anticipo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 aprile 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. RisultatiA in, lae i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco ladiA TIMin. Pos Squadra Punti 1 Inter 76 2 Milan 66 3 Atalanta 65 4 Juventus 65 5 Napoli 63 6 Lazio* 58 7 Roma 55 8 Sassuolo** 52 9 Sampdoria** 42 10 Hellas Verona 41 11 Bologna 38 12 Udinese 37 13 Genoa** 35 14 Spezia** 33 15 Fiorentina 33 16 Torino* 31 17 Benevento 31 18 Cagliari 28 19 Parma** 20 20 Crotone** 18 *una partita in meno**una partita in piùA, i risultati della trentatreesima giornata Il Sassuolo nell’anticipo ...

Advertising

Mediagol : #SerieA, #Sassuolo-#Sampdoria 1-0: Berardi show, rovesciata e -3 dalla Roma. La classifica aggiornata - Fiorentinanews : Dopo aver castigato la #Fiorentina #Berardi torna protagonista contro la #Sampdoria e porta il #Sassuolo sempre più… - notizietweet : #ULTIMORA Calcio, con un gol di Berardi il Sassuolo batte 1-0 la Sampdoria e si avvicina al settimo posto in classi… - repubblica : ?? Calcio, con un gol di Berardi il Sassuolo batte 1-0 la Sampdoria e si avvicina al settimo posto in classifica - siciliabasket : C SILVER – SERIE D. ?? I risultati degli anticipi di sabato 24 e le classifiche aggiornate ?? -… -