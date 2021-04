Sassuolo e Sampdoria non si fanno male: 0-0 all’intervallo (Di sabato 24 aprile 2021) Terminato il primo tempo fra Sassuolo e Sampdoria al “Mapei” Stadium. Le due squadre sono andate sullo 0-0 all’intervallo dopo una partita equilibrata con un paio di occasioni a testa. I blucerchiati hanno preso un palo esterno con Jankto, mentre al Sassuolo è stato annullato un gol per fuorigioco di Traoré abbastanza evidente. Foto: Twitter Sampd L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 aprile 2021) Terminato il primo tempo fraal “Mapei” Stadium. Le due squadre sono andate sullo 0-0dopo una partita equilibrata con un paio di occasioni a testa. I blucerchiati hanno preso un palo esterno con Jankto, mentre alè stato annullato un gol per fuorigioco di Traoré abbastanza evidente. Foto: Twitter Sampd L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

