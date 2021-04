Ranieri | “Complimenti all’arbitro | il rigore per noi non c’era Futuro? Ci sarà un incontro”

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Ranieri: 'Complimenti al Sassuolo, abbiamo preso un gol rocambolesco' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Ranieri: 'Complimenti al Sassuolo, abbiamo preso un gol rocambolesco' - it_samp : #SassuoloSamp, #Ranieri: 'non era rigore, complimenti all'arbitro. Rinnovo? incontrerò in settimana #Ferrero' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Ranieri: 'Complimenti al Sassuolo, abbiamo preso un gol rocambolesco' - apetrazzuolo : SAMPDORIA - Ranieri: 'Complimenti al Sassuolo, abbiamo preso un gol rocambolesco' -

Ultime Notizie dalla rete : Ranieri Complimenti

Commenta per primo Intervistato da Sky Sport l'allenatore della Sampdoria , Claudioha commentato così la vittoria per 1 - 0 sul Crotone: ONORE AL CROTONE - 'Partita difficile ...i...Claudio, allenatore della Sampdoria, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Crotone Claudio, allenatore della Sampdoria, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Crotone. Le dichiarazioni. "È stata una partita difficile perché il Crotone è uscito dal ...Il tecnico: "Soddisfatto della prestazione ma nel secondo tempo abbiamo abbassato i ritmi. L'incontro con Ferrero? Ci sarà, tranquilli" ...La Sampdoria perde contro il Sassuolo un match importante, ma Claudio Ranieri ammette: sul tiro di La Gumina non c'era il calcio di rigore.