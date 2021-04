Per crescere occorre liberarsi di disintermediazione e burocrazia (Di sabato 24 aprile 2021) Da oltre un anno la Cna è convinta che per superare la crisi devono marciare in parallelo le misure per alleviare le profonde ferite sul tessuto economico e sociale provocate dal virus, e una strategia di lungo termine per liberare le molteplici energie positive e rimettere l’Italia sul sentiero virtuoso della crescita che latita da troppo tempo. La terribile fase che stiamo vivendo ha rafforzato la nostra antica convinzione che collaborazione e condivisione tra istituzioni, forze politiche e parti sociali dovrebbero rappresentare la cornice naturale entro la quale elaborare progetti e indirizzi per affrontare le enormi trasformazioni sulle quali la pandemia ha agito da acceleratore. Nei giorni scorsi abbiamo rilanciato al presidente del Consiglio la proposta di istituire una cabina di regia aperta alle parti sociali sul Recovery Plan, il cui successo è determinante per il futuro ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 aprile 2021) Da oltre un anno la Cna è convinta che per superare la crisi devono marciare in parallelo le misure per alleviare le profonde ferite sul tessuto economico e sociale provocate dal virus, e una strategia di lungo termine per liberare le molteplici energie positive e rimettere l’Italia sul sentiero virtuoso della crescita che latita da troppo tempo. La terribile fase che stiamo vivendo ha rafforzato la nostra antica convinzione che collaborazione e condivisione tra istituzioni, forze politiche e parti sociali dovrebbero rappresentare la cornice naturale entro la quale elaborare progetti e indirizzi per affrontare le enormi trasformazioni sulle quali la pandemia ha agito da acceleratore. Nei giorni scorsi abbiamo rilanciato al presidente del Consiglio la proposta di istituire una cabina di regia aperta alle parti sociali sul Recovery Plan, il cui successo è determinante per il futuro ...

Ultime Notizie dalla rete : Per crescere Covid, S&P: "I vaccini spingono il Pil dell'Italia: Nel 2021 +4,7%, nel 2022 +4,2%" ... il pil dovrebbe così chiudere il 2021 in crescita del 4,7% nonostante le restrizioni imposte agli inizi di aprile per contenere l'aumento dei casi di Covid. Nel 2022 l'economia è attesa crescere +4,...

Malata di tumore ritrova la madre che l'aveva abbandonata ma la donna si rifiuta di aiutarla Ha comunicato che per lei è troppo doloroso ricordare quel periodo della sua vita '. Daniela ha ... perché nessuno saprebbe, e che a me invece consentirebbe di far crescere la mia bambina che ha solo ...

Per crescere occorre liberarsi di disintermediazione e burocrazia Il Foglio Per crescere occorre liberarsi di disintermediazione e burocrazia Rinunciare alla funzione della mediazione indebolisce la società e il sistema economico. Proposte per il Recovery plan e per il futuro dell'Italia ...

Nate oltre mille nuove imprese Latina scommette sulla ripresa L'ANALISIMilletrentuno nuove iscrizioni e un tasso natalità all'1,79%. Sono alcuni dei numeri forniti, per la provincia di Latina, dai dai di Movimprese che hanno riguardato i primi tre mesi ...

