Pensioni | stop a quota 100 | ipotesi 102

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 aprile 2021) Non sembra esserci possibilità di proroga per la “100” introdotta nel 2019. La fase transitoria del sistemastico, infatti, terminerà a fine anno. Anche la bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza conferma che dal 2022 “100” non ci sarà più. La forma di pensionamento adottata negli ultimi tre anni sarà quindi sostituita da misure pensate per tutelare categorie di lavoratori con mansioni logoranti. Insieme alla “100” scade l’anticipazionestica “Opzione donna”. Molte le proposte sul tavolo dell’esecutivo ma nessuna certezza. Di sicuro, quindi, c’è solo il ritardo con cui queste misure arriveranno perché aziende e lavoratori dovrebbero già sapere quello che succederà dal primo gennaio 2022. Considerato che da settembre, per effetto del Recovery plan e della ...