MLB The Show 21 | l' analisi di Digital Foundry | performance leggermente superiori su PS5 rispetto a Xbox Series X

(Di sabato 24 aprile 2021) MLB The21 è l'ultimo titolo della famosa serie sportiva di baseball, sviluppato da Sony San Diego, ma possiede una particolarità che lo differenzia dai suoi predecessori: per quanto strano sia, questo titolo Sony è disponibile anche su consolee suGame Pass. L'annuncio di questa release multipiattaforma ha suscitato curiosità e perfino malcontento fra i fan PlayStation, i quali hanno assistito alla perdita di una delle loro esclusive, mentre i giocatorihanno ottenuto un nuovo titolo sportivo e, se iscritti al Game Pass, giocabile gratuitamente fin dal day one. Ora che il titolo è disponibile su più di una console,ha provato ad analizzare ledi MLB The21, per scoprire su quale console giri ...

E pochi giorni fa è uscitoShow 21 , controparte virtuale della lega del baseball, che arriva, tracciando un piccolo solco storico, anche su Xbox One e Xbox Series (per di più anche sul Game ...... Outriders è stato lanciato sul Game Pass alla sua uscita, mentre GTA V è tornato nuovamente nell'abbonamento, per non parlare del primo gioco PlayStation ad approdare su Xbox, ovveroShow 21 ...MLB The Show 21 è l'ultimo titolo della famosa serie sportiva di baseball, sviluppato da Sony San Diego, ma possiede una particolarità che lo differenzia dai suoi predecessori: per quanto strano sia, ...Lanciano un forte segnale anche i Cubs che ottengono la loro quarta vittoria consecutiva annichilendo i Brewers con un roboante 15-2. Si impongono nettamente anche i Mets sui Nationals (battuti 6-0) m ...