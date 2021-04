Matteo Berrettini in finale a Belgrado: “Bella reazione nel terzo set. Karatsev? Non è facile battere Djokovic” (Di sabato 24 aprile 2021) Matteo Berrettini ha sconfitto Taro Daniel e si è qualificato alla finale del torneo ATP 250 di Belgrado. Il tennista italiano si è imposto in tre set sul giapponese, dominando il terzo parziale con uno schiacciante 6-0 dopo aver perso la seconda frazione al tie-break (ha anche servito per chiudere i conti in due rapidi set). Il romano si è così guadagnato la possibilità di disputare l’atto conclusivo sulla terra rossa della capitale serba, dove domani affronterà il russo Aslan Karatsev, giustiziere dell’idolo di casa Novak Djokovic, numero 1 al mondo. Il numero 10 al mondo, chiamato a fronteggiare il numero 28 del ranking ATP, cercherà di vincere il quarto torneo in carriera nel massimo circuito. Il romano ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo l’incontro: “Gli ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021)ha sconfitto Taro Daniel e si è qualificato alladel torneo ATP 250 di. Il tennista italiano si è imposto in tre set sul giapponese, dominando ilparziale con uno schiacciante 6-0 dopo aver perso la seconda frazione al tie-break (ha anche servito per chiudere i conti in due rapidi set). Il romano si è così guadagnato la possibilità di disputare l’atto conclusivo sulla terra rossa della capitale serba, dove domani affronterà il russo Aslan, giustiziere dell’idolo di casa Novak, numero 1 al mondo. Il numero 10 al mondo, chiamato a fronteggiare il numero 28 del ranking ATP, cercherà di vincere il quarto torneo in carriera nel massimo circuito. Il romano ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo l’incontro: “Gli ...

