M5S: Conte, 'percorso rifondazione concluso, a inizio maggio evento e voto' (Di sabato 24 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

CarloCalenda : Nonostante tutti i tentativi del PD di tenerlo in piedi il M5S sta implodendo. Sarebbe potuto accadere ad agosto 20… - NicolaMorra63 : #Prodi paragona #Conte ad un cane pastore ed il #M5S ad un gregge. Bella concezione della politica!!! - ilriformista : Più volte annunciato, è arrivato il divorzio tra #Casaleggio e #M5S. Il definitivo 'the end' del movimento che dove… - Moixus1970 : RT @repubblica: M5S, Conte: 'Con Rousseau strade divise, il problema non era contabile ma la distinzione dei ruoli. Nuovo statuto ai primi… - fisco24_info : M5S, Conte: 'Con Rousseau strade divise, trasferisca dati iscritti': 'Ovviamente il Movimento, da parte sua, si far… -