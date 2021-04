LIVE Berrettini-Daniel 6-1 6-7 6-0, ATP Belgrado in DIRETTA: italiano finale! Avversario, ranking ATP, programma (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MATTEO Berrettini Berrettini-KARATSEV: programma, ORARIO, TV DELLA FINALE IL NUOVO ranking DI MATTEO Berrettini: QUANTE POSIZIONI HA GUADAGNATO? E SE VINCE IL TORNEO… LE DICHIARAZIONI DI MATTEO Berrettini MONTEPREMI Berrettini: QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO CON LA FINALE? 23.19 Si conclude qui la DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Taro Daniel. Grazie per averci seguito e buona serata da OA Sport! 23.18 Matteo Berrettini è in finale del torneo di Belgrado, dove affronterà Aslan Karatsev. Supera il giapponese Taro Daniel in tre set, ma in pratica ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI MATTEO-KARATSEV:, ORARIO, TV DELLA FINALE IL NUOVODI MATTEO: QUANTE POSIZIONI HA GUADAGNATO? E SE VINCE IL TORNEO… LE DICHIARAZIONI DI MATTEOMONTEPREMI: QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO CON LA FINALE? 23.19 Si conclude qui ladi Matteo-Taro. Grazie per averci seguito e buona serata da OA Sport! 23.18 Matteoè in finale del torneo di, dove affronterà Aslan Karatsev. Supera il giapponese Taroin tre set, ma in pratica ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Berrettini-Daniel 6-1 5-6 ATP Belgrado in DIRETTA: break del giapponese ora Matteo serve per rimanere nel set… - SSportNetwork : #SaturdayFever #ATPBelgrado #semifinale #Berrettini è in #finale! 6-0 senza repliche a #Daniel nel #terzoset, doman… - live_tennis : Serbia Open - Semi-final: Matteo Berrettini beat Taro Daniel 6-1, 6-7, 6-0 - zazoomblog : LIVE Berrettini-Daniel 6-1 5-4 ATP Belgrado in DIRETTA: l’azzurro serve per il match - #Berrettini-Daniel… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Daniel 6-1 6-7 ATP Belgrado in DIRETTA: si va al terzo set - #Berrettini-Daniel #Belgrado #DIRETTA… -