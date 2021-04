Il Draghettatore e l’Italia esausta

Leggi su cityroma

(Di sabato 24 aprile 2021) Il– Ma verso dove ci sta traghettando Mario Draghi? Lo vedi sicuro e rassicurante sulla tolda di comando, elegante in modo naturale, non artefatto, si esprime con misura e realismo, non promette, non si vanta. Autorevole a livello internazionale. È concreto, sobrio, non mostra narcisismo e vanagloria di potere. Però le due grandi speranze degli italiani restano sospese: dal covid ancora non si esce e sui vaccini si cincischia tanto. E dalla crisi economica, con le sue perduranti chiusure, non si intraprende ancora la via d’uscita. Siamo in piena tempesta e non si vede l’approdo, non si capisce la rotta, non si sa dove ci stia portando il. È troppo presto per azzardare un giudizio su Draghi e sulla sua ibrida creatura di governo; ibrida non solo perché è un governo d’unità nazionale, dunque eterogeneo, ma ibrida perché ...