Grande GELO nel Polo Sud, eppure l’iceberg non c’è più (Di sabato 24 aprile 2021) Notizie poco confortanti arrivano dai ghiacci del Polo Sud, dove è stato segnalato un avvenimento che non può non destare grossa inquietudine. A68, l’iceberg staccatosi dalla piattaforma Larsen C, è praticamente scomparso. L’effetto dei cambiamenti climatici è sotto gli occhi di tutti. Nel 2017 era nato questo iceberg ed allora misurava ben 6000 chilometri quadrati per circa un miliardo di tonnellate di peso. In quattro anni è avvenuta la frammentazione, ma in realtà in tempi anche più rapidi considerando che nel primo anno il colosso di ghiaccio era rimasto pressoché stabile. Pessime notizie sul fronte di alcuni ghiacciai dell’AntartideFluttuando verso l’Oceano Atlantico, l’iceberg è andato alla deriva in balia dei venti e delle correnti, puntando verso la Georgia del Sud. Ben prima di rappresentare una minaccia, A68 è andato ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 24 aprile 2021) Notizie poco confortanti arrivano dai ghiacci delSud, dove è stato segnalato un avvenimento che non può non destare grossa inquietudine. A68,staccatosi dalla piattaforma Larsen C, è praticamente scomparso. L’effetto dei cambiamenti climatici è sotto gli occhi di tutti. Nel 2017 era nato questo iceberg ed allora misurava ben 6000 chilometri quadrati per circa un miliardo di tonnellate di peso. In quattro anni è avvenuta la frammentazione, ma in realtà in tempi anche più rapidi considerando che nel primo anno il colosso di ghiaccio era rimasto pressoché stabile. Pessime notizie sul fronte di alcuni ghiacciai dell’AntartideFluttuando verso l’Oceano Atlantico,è andato alla deriva in balia dei venti e delle correnti, puntando verso la Georgia del Sud. Ben prima di rappresentare una minaccia, A68 è andato ...

METEO dal GRANDE GELO con la NEVE prima dell'ESTATE da record

