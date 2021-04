Ginnastica, Nicola Bartolini principesco! Pirotecnico corpo libero, medaglia di bronzo agli Europei! (Di sabato 24 aprile 2021) Nicola Bartolini pennella l’esercizio della vita al corpo libero e conquista una spettacolare medaglia di bronzo agli Europei 2021 di Ginnastica artistica. L’azzurro si esalta sulla pedana di Basilea e sale sul podio continentale per la prima volta in carriera: due anni fa era riuscito a disputare la Finale di Specialità, oggi ha preso parte all’atto conclusivo con ben altra maturità e con ancora più consapevolezza nei propri mezzi tecnici, riuscendo a fare saltare il banco come si sperava alla vigilia della manifestazione. Il sardo, ammesso col sesto punteggio di qualifica, si è presentato al quadrato con grandissima convinzione, con quella rabbia agonistica che lo contraddistingue, con quell’ardore che non è mai venuto meno anche nei ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021)pennella l’esercizio della vita ale conquista una spettacolarediEuropei 2021 diartistica. L’azzurro si esalta sulla pedana di Basilea e sale sul podio continentale per la prima volta in carriera: due anni fa era riuscito a disputare la Finale di Specialità, oggi ha preso parte all’atto conclusivo con ben altra maturità e con ancora più consapevolezza nei propri mezzi tecnici, riuscendo a fare saltare il banco come si sperava alla vigilia della manifestazione. Il sardo, ammesso col sesto punteggio di qualifica, si è presentato al quadrato con grandissima convinzione, con quella rabbia agonistica che lo contraddistingue, con quell’ardore che non è mai venuto meno anche nei ...

Coninews : ?? STRE-PI-TO-SO ?? Da Basilea arriva la prima medaglia per la ginnastica artistica azzurra! Nicola #Bartolini è BRO… - ottofebbraio : RT @Coninews: ?? STRE-PI-TO-SO ?? Da Basilea arriva la prima medaglia per la ginnastica artistica azzurra! Nicola #Bartolini è BRONZO europe… - ChiaraRommi : RT @Coninews: ?? STRE-PI-TO-SO ?? Da Basilea arriva la prima medaglia per la ginnastica artistica azzurra! Nicola #Bartolini è BRONZO europe… - LaurInter : RT @Coninews: ?? STRE-PI-TO-SO ?? Da Basilea arriva la prima medaglia per la ginnastica artistica azzurra! Nicola #Bartolini è BRONZO europe… - francesco_r93 : RT @Coninews: ?? STRE-PI-TO-SO ?? Da Basilea arriva la prima medaglia per la ginnastica artistica azzurra! Nicola #Bartolini è BRONZO europe… -