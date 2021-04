Genoa-Spezia 2-0, le pagelle di CalcioWeb: decisivi i cambi, Ballardini si avvicina alla salvezza (Di sabato 24 aprile 2021) Si è aperta la 33esima giornata del campionato di Serie A, è andato in scena un vero e proprio scontro per la salvezza, decisivo l’ingresso di Scamacca nel secondo tempo: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Nel primo tempo occasioni da una parte e dall’altra, la squadra di Ballardini protesta per un gol annullato a Pandev, l’arbitro ha fischiato un fallo nei confronti del portiere Provedel. La sfida prosegue sul filo dell’equilibrio, nel secondo tempo il Genoa si gioca la carta Scamacca, E’ proprio l’attaccante a sbloccare il risultato al 63? con un tiro a botta sicuro dopo una respinto di Provedel. Lo Spezia ci prova ma non concretizza, all’85’ è Shomurodov a chiudere i conti con il definitivo 2-0. Il ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 24 aprile 2021) Si è aperta la 33esima giornata del campionato di Serie A, è andato in scena un vero e proprio scontro per la, decisivo l’ingresso di Scamacca nel secondo tempo: è quanto emerso anche dallepubblicate dredazione di. Nel primo tempo occasioni da una parte e dall’altra, la squadra diprotesta per un gol annullato a Pandev, l’arbitro ha fischiato un fallo nei confronti del portiere Provedel. La sfida prosegue sul filo dell’equilibrio, nel secondo tempo ilsi gioca la carta Scamacca, E’ proprio l’attaccante a sbloccare il risultato al 63? con un tiro a botta sicuro dopo una respinto di Provedel. Loci prova ma non concretizza, all’85’ è Shomurodov a chiudere i conti con il definitivo 2-0. Il ...

Advertising

MarioGiunta : Super Weekend! Dalle 15 alle 18 per seguire: Tecca e @marinapresello in studio ?? Seguiremo live Genoa-Spezia ??… - patabek : RT @SuperSportBlitz: Genoa saw off Spezia 2-0 at Luigi Ferraris Stadium courtesy of goals by Gianluca Scamacca & Eldor Shomurodov #SSFootba… - CalcioWeb : #GenoaSpezia, le pagelle: successo scudetto della squadra di #Ballardini - pisto_gol : Gen-Spe 2:0 Il Genoa domina la sfida cruciale con lo Spezia, crea occasioni con Destro e Pandev, si vede annullare… - MassyGrifo : Genoa-Spezia 2-0 (Scamacca e Eldor). Non saprei da dove partire per commentare la gara che probabilmente ci ha aper… -