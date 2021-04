Genoa Spezia 0-0 LIVE: intervallo, squadre negli spogliatoi (Di sabato 24 aprile 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Genoa e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Ferraris”, Genoa e Spezia si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Spezia 0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a Marassi, inizia il derby ligure. 2? Ammonito Terzi Erroraccio nel controllo all’altezza del vertice sinistro della sua area, Pandev lo brucia ed il capitano spezzino deve abbatterlo; per Manganiello è solo giallo ma ha rischiato tantissimo. 6? Zappacosta va via a sinistra e calibra un cross al centro per la testa di Destro che arriva forse con un pizzico di ritardo e non riesce a tenere bassa la sua ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a Marassi, inizia il derby ligure. 2? Ammonito Terzi Erroraccio nel controllo all’altezza del vertice sinistro della sua area, Pandev lo brucia ed il capitano spezzino deve abbatterlo; per Manganiello è solo giallo ma ha rischiato tantissimo. 6? Zappacosta va via a sinistra e calibra un cross al centro per la testa di Destro che arriva forse con un pizzico di ritardo e non riesce a tenere bassa la sua ...

Advertising

midnight_693 : RT @SoyCalcio_: ?? DESCANSO I Genoa 0-0 Spezia. #GenoaSpezia #SerieA - TheItalianTimes : #Fantacalcio consigliati per la 33a giornata di campionato di #SerieA, 11 sorprese: Sfide salvezza, weekend delle p… - alegenoatw : RT @Oldgenoa: Genoa Spezia, un altro arbitraggio vergognoso. - wowawowa100 : @Auditel_Systems , @SkyItalia, @DAZN_IT Prego volermi fornire i dati ascolto and share delle seguenti partite di… - GazzettadellaSp : Genoa - Spezia, primo tempo in parità: più occasioni per i padroni di casa (0-0) -