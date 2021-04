Franco: “Via libera della Ue al Recovery plan”. Dopo ore di trattative con la Commissione Draghi riunisce i ministri (Di sabato 24 aprile 2021) Primo inciampo sul Piano di ripresa e resilienza per il governo Draghi. L’atteso Consiglio dei ministri – che inizialmente avrebbe dovuto svolgersi venerdì pomeriggio – è iniziato solo alle 22 di sabato sera. In mezzo, ore di tensione e trattative: prima con le forze di maggioranza sulla proroga del Superbonus, poi con la Commissione europea, da cui dipende l’esborso degli oltre 200 miliardi. Secondo fonti di governo il documento “nel suo complesso è chiuso” e il ministro dell’Economia Daniele Franco all’inizio della riunione ha annunciato che Dopo le lunghe interlocuzioni con Bruxelles ora c’è il via libera (“green light”). L’esecutivo europeo aveva espresso riserve su alcune riforme, in particolare il capitolo che riguarda il fisco e quello che punta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Primo inciampo sul Piano di ripresa e resilienza per il governo. L’atteso Consiglio dei– che inizialmente avrebbe dovuto svolgersi venerdì pomeriggio – è iniziato solo alle 22 di sabato sera. In mezzo, ore di tensione e: prima con le forze di maggioranza sulla proroga del Superbonus, poi con laeuropea, da cui dipende l’esborso degli oltre 200 miliardi. Secondo fonti di governo il documento “nel suo complesso è chiuso” e il ministro dell’Economia Danieleall’inizioriunione ha annunciato chele lunghe interlocuzioni con Bruxelles ora c’è il via(“green light”). L’esecutivo europeo aveva espresso riserve su alcune riforme, in particolare il capitolo che riguarda il fisco e quello che punta ...

