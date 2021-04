Firenze: recuperato in Arno il cadavere dell’uomo annegato. Indagini in corso (Di sabato 24 aprile 2021) Il cadavere è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco che lo hanno messo a disposizione delle autorità. L'uomo, secondo la ricostruzione fatta da alcuni trestimoni, si sarebbe gettato in Arnio, ieri 23 aprile, dopo aver lasciato il cellulare e le scarpe sulla spalletta. Indagini sono in corso da parte della polizia di Stato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 24 aprile 2021) Ilè statodai sommozzatori dei vigili del fuoco che lo hanno messo a disposizione delle autorità. L'uomo, secondo la ricostruzione fatta da alcuni trestimoni, si sarebbe gettato in Arnio, ieri 23 aprile, dopo aver lasciato il cellulare e le scarpe sulla spalletta.sono inda parte della polizia di Stato L'articolo proviene daPost.

