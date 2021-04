Felicissima Sera | Pio e Amedeo mettono lo smalto a Baglioni | Ti ringiovaniamo

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 24 aprile 2021) Pio ehanno messo loa Claudio, ebbene sì, il duo comico foggiano non si è fermato nemmeno davanti a un mostro sacro della musica italiana come il cantautore romano sopracitato. Nello show, da loro condotto, che va in onda in primata su Canale 5, infatti, abbiamo assistito ad una puntata ricca di colpi di scena e di gag che hanno saputo far ridere e intrattenere il pubblico fino a mezzanotte inoltrata. I due foggiani classe 83 si sono conosciuti con l’ex Direttore Artistico del Festival di Sanremo proprio in una edizione della kermesse del concorso canoro. Nel 2019, infatti, sono saliti sul palco del teatro Ariston e con la loro comicità sono riusciti a conquistare tutti. Potremmo dire che da quel momento in poi si sono consacrati nel mondo ...