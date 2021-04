Donna picchiata in casa dal figlio a Casal Palocco, soccorsa in strada da un passante (Di sabato 24 aprile 2021) picchiata violentemente dal figlio alla testa, è corsa in strada insanguinata chiedendo aiuto ai passanti. E’ successo questa mattina in via Eupoli, a casal Palocco. La Donna, soccorsa da un passante che ha poi chiamato il 112, sarebbe stata colpita più volte alla nuca dal figlio al culmine di una lite per il cane che le si sarebbe rivolto contro mordendola. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per diversi reati, le sarebbe saltato addosso. Portata in ospedale per essere medicata, la Donna non sarebbe in gravi condizioni. Al vaglio dei carabinieri di casal Palocco e del Norm di Ostia la posizione del ragazzo, sedato sul posto con un tso e successivamente portato al pronto ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021)violentemente dalalla testa, è corsa ininsanguinata chiedendo aiuto ai passanti. E’ successo questa mattina in via Eupoli, a. Lada unche ha poi chiamato il 112, sarebbe stata colpita più volte alla nuca dalal culmine di una lite per il cane che le si sarebbe rivolto contro mordendola. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per diversi reati, le sarebbe saltato addosso. Portata in ospedale per essere medicata, lanon sarebbe in gravi condizioni. Al vaglio dei carabinieri die del Norm di Ostia la posizione del ragazzo, sedato sul posto con un tso e successivamente portato al pronto ...

Advertising

CorriereCitta : Violenze in famiglia: «Io minacciata con le armi e picchiata per anni», la fine dell’incubo di una donna - AlexBongini : Mi auguro solo una cosa.Lo stesso strumento lo vorrei vedere utilizzato quando sentite una Donna che viene picchiat… - Marco_chp1 : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Interviene per difendere donna picchiata dal marito islamico e viene aggredito da entrambi https://… - LukeRelative : RT @NEG_Zone: Una donna cis presa a sberle da un uomo non farebbe mai ridere, ma se si tratta di una donna trans ecco che l'aggressione div… - sakuranna4 : @PancakeItaliano Se leggessi i giornali sentiresti inoltre notizie tipo 'negato l'affitto a ragazza meridionale' op… -