Conte prova a rifondare quel che resta dei grillini dopo la scissione

I grillini erano già in fase calante. dopo la traumatica scissione dell'ala Casaleggio, l'ex premier Conte è chiamato a salvare il salvabile, una missione che somiglia tanto ad una liquidazione di un partito meteora della politica italiana. Ecco il Conte pensiero. "Le strade del Movimento 5 Stelle e di Rousseau si sono divise. Questo mi dispiace, come immagino dispiaccia a tanti nella grande famiglia del Movimento.Personalmente auspicavo che si potesse trovare il modo di continuare ad andare avanti insieme, con la volontà comune di collaborare, ma nel segno della massima trasparenza e con una più chiara e netta distinzione di ruoli. Questo era il vero tema in gioco, e nessuno può far finta di ridurlo a una mera partita contabile, perché questo significherebbe ingannare se stessi prima ancora che tutti ...

