Classifiche musica | Achille Lauro in vetta questa settimana

Il cantante capitolino Achille Lauro si è preso la prima posizione degli album più venduti in Italia. Il suo nuovo disco è un successo Un successo annunciato per una pop-star che ormai ha scalato rapidamente le gerarchie ed è più proiettato che mai verso l'Olimpo. Achille Lauro si prende la vette della classifica degli album più venduti in Italia stilata da Fimi con "Lauro", il suo nuovo disco. Oltreoceano, invece, "Fearless (Taylor's Version)" di Taylor Swift, la nuova versione del suo disco del 2008, conquista la prima posizione della Billboard 200. La UK Charts album, invece, vede debuttare al primo posto il nuovo album dei London Grammar, "Californian Soil". La classifica Top Album FIMI Top Of The Music della settimana dal 16 al 22 Aprile 2021, che vede debuttare al primo ...

