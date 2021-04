(Di sabato 24 aprile 2021) La proposta di Superlega è stata demolita in breve tempo con veemenza su tutti i fronti: sportivo, politico, mediatico. Ha compattato così tanto la comunità contro l’incubo di un calcio capitalistico, impari, mosso principalmente dagli aspetti economici. Insomma un nemico che avrebbe dato forma istituzionale e legittimazione ai problemi che già dominano questo tipo di equilibri, assecondando le contraddizioni. Al di là del fatto che i club ideatori del torneo non abbiano ancora accantonato l’idea, restano gli spunti di riflessioni sorti da questa mossa, come ad esempio l’effettiva attrattività dellaLeague. Lo spettacolo offerto dal doppio confronto tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain ha suscitato l’acclamazione degli appassionati. Questa sfida però è stata frutto di un percorso cominciato da una fase a gironi che ha visto la partecipazione di squadre che ...

Advertising

capuanogio : La #ChampionsLeague senza #RealMadrid, #Barcellona, #Juventus e #Milan sarebbe la Champions League che vede sparire… - realvarriale : Spettacolo al Maradona con 7 gol e grandi giocate. Fondamentale vittoria di @sscnapoli che piega @OfficialSSLazio n… - ZZiliani : La mia idea è che conclusa la #Champions 20-21 (mancano i tempi tecnici per interventi sanzionatori che non ne preg… - pistoligno_gol : @sportmediaset delle 13: La #Juventus esclusa dalla Champions. La #Juventus che rischia più di tutte il 4'posto La… - napolista : Che Champions è con Ferencvaros e Midtjylland e senza Tottenham e Benfica? A questo serve la Superlega. Gli interes… -

Ultime Notizie dalla rete : Che Champions

Tuttosport

NAPOLI - " Corsa? Stupenda e con squadre molto forti, non credo ci siano favoriti. Credo peròil Napoli abbia tutte le carte in regola per qualificarsi ". Così Benito Carbone , ex attaccante azzurro e ...Ronald Koeman archivia così gli avvertimenti di Ceferin, pronto a escludere dalla prossimail Barcellona e le squadrenon accantoneranno il progetto Superlega. I blaugrana sono attesi ...TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo tutti in testa un unico obiettivo che è qualificarci in Champions, e andiamo avanti con forza per raggiungere questo traguardo importante. La Fiorentina sta lottando per ...Niente paura, secondo la Gazzetta dello Sport il club rossonero ha già preso accordi per il possibile sostituto: Mike Maignan, portiere classe '95 del Lille che sta molto ben figurando in… Leggi ...