Bayern Monaco | Flick | «Minacce a Salihamidzic inaccettabili»

(Di sabato 24 aprile 2021) Hansidifende: ecco le parole del tecnico delsullealla famiglia al ds dei bavaresi Hansi, in conferenza stampa, difende: il ds delha ricevutodai social (indirizzate a lui e alla sua famiglia) dopo la notizia della separazione tra il tecnico e i bavaresi. «Penso che chiunque possa immaginare come ci si sente quando la propria famiglia viene attaccata in quel modo. Questo è inaccettabile. Brazzo ha una famiglia meravigliosa, sono stati superati i limiti. Abbiamo posizioni e pensieri diversi, ma ciò non significa che non ci apprezziamo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha dichiarato di voler lasciare i bavaresi al termine della stagione. Nel corso della sua ultima conferenza stampa, parla di Hasan Salihamidzic, col quale i rapporti non sono ottimi.