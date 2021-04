Annalisa: chi è, età, carriera, vita privata (Di sabato 24 aprile 2021) Annalisa è una delle cantanti più popolari e di maggior successo che hanno raggiunto la popolarità grazie al programma Amici di Maria de Filippi, ha saputo “maturare musicalmente” ed trovare una propria identità. Nonostante la giovane età ha già realizzato diversi album ed ha partecipato all’edizione 2021 di Sanremo con il brano Dieci. Annalisa Scarrone è nata a Savona il 5 agosto 1985 ma è cresciuta Carcare, in Val Bormida. Da giovanissima inizia ad avvicinarsi alla musica, da quando ha 8 anni, ossia quando comincia a prendere lezioni di chitarra, per poi passare allo studio di pianoforte e flauto traverso. Parallelamente ai suoi studi (che la porteranno a conseguire la laurea con 96/110 in fisica all’Università degli Studi di Torino), lavora come cameriera e nel contempo continua a studiare musica. Il suo esordio musicale avviene nel 2001 quando come ... Leggi su puglia24news (Di sabato 24 aprile 2021)è una delle cantanti più popolari e di maggior successo che hanno raggiunto la popolarità grazie al programma Amici di Maria de Filippi, ha saputo “maturare musicalmente” ed trovare una propria identità. Nonostante la giovane età ha già realizzato diversi album ed ha partecipato all’edizione 2021 di Sanremo con il brano Dieci.Scarrone è nata a Savona il 5 agosto 1985 ma è cresciuta Carcare, in Val Bormida. Da giovanissima inizia ad avvicinarsi alla musica, da quando ha 8 anni, ossia quando comincia a prendere lezioni di chitarra, per poi passare allo studio di pianoforte e flauto traverso. Parallelamente ai suoi studi (che la porteranno a conseguire la laurea con 96/110 in fisica all’Università degli Studi di Torino), lavora come cameriera e nel contempo continua a studiare musica. Il suo esordio musicale avviene nel 2001 quando come ...

