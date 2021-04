Ancora novità da Netflix: a maggio arriva una serie su uno dei più importanti stilisti (Di sabato 24 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Dal prossimo mese, Netflix metterà a disposizione dei suoi utenti una nuova miniserie su uno dei più importanti stilisti al mondo. Il gigante dello streaming non ha finito di sorprendere i suoi abbonati. Ogni mese scoprono nuovi programmi che vengono aggiunti al catalogo Netflix: film, serie tv, documentari. Anche il mese di maggio promette di Leggi su youmovies (Di sabato 24 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Dal prossimo mese,metterà a disposizione dei suoi utenti una nuova minisu uno dei piùal mondo. Il gigante dello streaming non ha finito di sorprendere i suoi abbonati. Ogni mese scoprono nuovi programmi che vengono aggiunti al catalogo: film,tv, documentari. Anche il mese dipromette di

Advertising

NewSicilia : #Newsicilia Dopo 14 mesi di inattività, il settore #wedding è stanco ed è pronto a protestare: zero novità per i… - FabioAlampi : #Primavera #InterCagliari starting XI: #Inter ancora con il 3-5-2. Novità #Hoti in difesa, in avanti torna dal prim… - Atefeh151927192 : RT @handemiyii: RAGAZZE volevamo aggiornarvi sul discorso doppiaggio, e sui doppiatori le nostre fonti ancora non hanno ancora nessuna novi… - Diavolo_RB : Il #Milan avrebbe raggiunto un accordo per #Maignan: 18 milioni per il suo cartellino e un quinquennale da 3 milion… - bevllisario : RT @handemiyii: RAGAZZE volevamo aggiornarvi sul discorso doppiaggio, e sui doppiatori le nostre fonti ancora non hanno ancora nessuna novi… -