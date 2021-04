Amici 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 24 aprile (Di sabato 24 aprile 2021) Amici 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi del serale Questa sera, sabato 24 aprile 2021, su Canale 5 alle ore 21,20 va in onda il Serale di Amici 2021, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno l’ultima fase del talent show – 20esima edizione – prevede tre squadre formate ognuna da due professori (Alessandra Celentano-Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini-Arisa, Veronica Peparini-Anna Pettinelli): ogni coppia di prof porterà nel proprio team gli allievi con i quali ha lavorato durante il percorso quotidiano. dove vedere la puntata di oggi, 24 aprile, del serale di Amici ... Leggi su tpi (Di sabato 24 aprile 2021)tv:ladidel serale Questa sera, sabato 24, su Canale 5 alle ore 21,20 va in onda il Serale di, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno l’ultima fase del talent show – 20esima edizione – prevede tre squadre formate ognuna da due professori (Alessandra Celentano-Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini-Arisa, Veronica Peparini-Anna Pettinelli): ogni coppia di prof porterà nel proprio team gli allievi con i quali ha lavorato durante il percorso quotidiano.ladi, 24, del serale di...

