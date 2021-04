Valeria Marini in lacrime | cosa sarà successo?

(Di venerdì 23 aprile 2021) Come sta andando l’avventura disull’Isola dei famosi spagnola? Anche a Supervivientes la nostra diva dai baci stellari è una vera forza della natura e si dimostra una indiscussa protagonista. Ma durante la diretta è scoppiata a piangere, mostrando il suo lato più fragile… L’Esperienza sull’ Isola dei famosi spagnola si sta dimostrando emotivamente complessa per la nostra. La quale è sicuramente una delle indiscusse Articolo completo: dal blog SoloDonna

, la showgirl è scoppiata in lacrime nella puntata di Supervivientes andata in onda ieri: ecco cosa è ...Nelle ultime settimane si è parlato molto della showgirlche attualmente sta partecipando al reality spagnolo 'Supervivientes' che corrispone al nostro programma Italiano 'L'isola dei famosi' . Si è scagliato contro di lei con parole ...Come sta andando l’avventura di Valeria Marini sull’Isola dei famosi spagnola? Anche a Supervivientes la nostra diva dai baci stellari è una vera forza della natura e si dimostra una indiscussa ...Valeria Marini continua ad essere una delle naufraghe più in vista nel corso della corrente edizione de L’Isola dei Famosi spagnola, Supervivientes. Protagonista dal fin dal primo momento del reality, ...