Uomini e Donne, Giulia Cavaglià corregge una gaffe di Natalia Paragoni (Di venerdì 23 aprile 2021) Procede a gonfie vele la carriera lavorativa di Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e fidanzata di Andrea Zelletta. Da quando il suo compagno è andato al Grande Fratello Vip, anche la ragazza ha aumentato notevolmente il suo seguito. Tuttavia, in queste ultime ore, Natalia ha fatto una gaffe grammaticale che non è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Procede a gonfie vele la carriera lavorativa di, ex corteggiatrice die fidanzata di Andrea Zelletta. Da quando il suo compagno è andato al Grande Fratello Vip, anche la ragazza ha aumentato notevolmente il suo seguito. Tuttavia, in queste ultime ore,ha fatto unagrammaticale che non è L'articolo

Advertising

davidefaraone : Per lui lo stupro è «qualcosa che può accadere in una serata alcolica». Non aggiungo altro sulla misoginia, gli ste… - riotta : Quanti silenzi sulla requisitoria di Grillo su stupro politica e giustizia. Quante ipocrisie quante complicità quan… - ernestocarbone : Nel 1974 Quando Golda Meir era primo ministo , un ministro le chiese di imporre un coprifuoco per le donne, per por… - l_honestly : RT @TeresaVadala: Perché questo importante maxi processo con il grande #gratteri non ha avuto la risonanza che merita? Al #Sud la legalità… - MarcellaBrusa : RT @comunebologna: Il nostro abbraccio alle donne e agli uomini della #Resistenza. Ognuna delle 12 Porte espone il ritratto di una partigia… -