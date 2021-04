Un manager "galileiano" per il post - Covid

(Di venerdì 23 aprile 2021) Milano - "L'idea è quella di formare il: osserva, vede che le lune di Giove ruotano in un certo modo, forma una teoria, con il telescopio cerca le evidenze e, a quel punto, prende ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : manager galileiano

Il Giorno

Milano - "L'idea è quella di formare il: osserva, vede che le lune di Giove ruotano in un certo modo, forma una teoria, con il telescopio cerca le evidenze e, a quel punto, prende le decisioni . Dimostreremo che, se l'...Milano - "L'idea è quella di formare il: osserva, vede che le lune di Giove ruotano in un certo modo, forma una teoria, con il telescopio cerca le evidenze e, a quel punto, prende le decisioni . Dimostreremo che, se l'..."L’idea è quella di formare il manager galileiano: osserva, vede che le lune di Giove ruotano in un certo modo, forma una teoria, con il telescopio cerca le evidenze e, a quel punto, prende le ...