Uefa, niente sanzioni per i club di Superlega: 'Vedremo in futuro" (Di venerdì 23 aprile 2021) Non è arrivata nessuna sanzione per i dodici club coinvolti nel progetto Superlega . Almeno per adesso. È quanto ha deciso la Uefa nel Comitato Esecutivo che si è riunito oggi. Il tema non era all'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 aprile 2021) Non è arrivata nessuna sanzione per i dodicicoinvolti nel progetto. Almeno per adesso. È quanto ha deciso lanel Comitato Esecutivo che si è riunito oggi. Il tema non era all'...

