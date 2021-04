UEFA, Ceferin: “Niente Champions League per chi resta in SuperLega” (Di venerdì 23 aprile 2021) Aleksander Ceferin si è espresso: i club che rimarranno all'interno della SuperLega non potranno partecipare alla prossima Champions League Leggi su pianetamilan (Di venerdì 23 aprile 2021) Aleksandersi è espresso: i club che rimarranno all'interno dellanon potranno partecipare alla prossima

Advertising

MarcoBellinazzo : Quindi ora ci tocca prendere lezioni di merito sportivo, rispetto delle regole e dei diritti dal presidente Uefa… - forumJuventus : Ceferin: 'Quattro club non hanno ancora abbandonato la #SuperLeague. Dovranno farlo o saranno esclusi dalla Champio… - Eurosport_IT : Nonostante la pandemia e il momento di crisi globale, il n.1 della Uefa ha percepito 450mila euro lordi in più risp… - giuseppemares12 : RT @1897jjj: In un mondo con valori sani, la stampa mondiale chiederebbe le dimissioni e l'apertura di indagini e procedimenti penali contr… - supercicciolo : RT @FrancescoOrdine: L’Uefa incassa dalla torta dei diritti ti ogni anno il 3,5% +il 7% lordo + i costi di organizzazione pari a circa 850-… -