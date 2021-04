Superpotato ha aperto su eBay | è uno dei più celebri negozi di retrogame del Giappone – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di sabato 24 aprile 2021) Dopo essere stato per anni la Mecca per i videogiocatori,, uno dei piùdidel, hasu.. Dopo essere stato per anni la Mecca per i videogiocatori di tutto il mondo che si recavano ad Akihabara, Tokyo, solo per visitarlo,ha deciso di aprire un canale di vendita su. A chi non conoscesse questo nome possiamo semplicemente dire che si tratta di uno dei piùdidele forse del mondo. Il motivo è presto detto: basta andare sulla paginadelo per capire perché i … Notizie giochiRead More L'articolo ...