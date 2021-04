Sul coprifuoco il Pd smentisce se stesso (Di venerdì 23 aprile 2021) «La Lega si assume una grossa responsabilità a rompere l'unità del governo…». Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati, a nome del partito così ieri ha commentato la decisione di Salvini di non votare in consiglio dei ministri il decreto sulle riaperture che entrerà in vigore dal 26 aprile per il famoso caso del mancato spostamento del coprifuoco dalle 23 alle 22. Critiche pesanti ribadite anche oggi sempre dalla stessa Serracchiani e da altri esponenti del Nazareno che hanno spiegato in tv come quello della Lega sia un «grave errore» La cosa curiosa è che l'ex Governatrice e, ripetiamo, Capogruppo alla Camera, dovrebbe sapere che la richiesta di maggiore aperture e allargamento del coprifuoco arriva anche dalle Regioni che hanno votato questa richiesta all'unanimità. E unanimità significa che sono della stessa idea del leader ... Leggi su panorama (Di venerdì 23 aprile 2021) «La Lega si assume una grossa responsabilità a rompere l'unità del governo…». Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati, a nome del partito così ieri ha commentato la decisione di Salvini di non votare in consiglio dei ministri il decreto sulle riaperture che entrerà in vigore dal 26 aprile per il famoso caso del mancato spostamento deldalle 23 alle 22. Critiche pesanti ribadite anche oggi sempre dalla stessa Serracchiani e da altri esponenti del Nazareno che hanno spiegato in tv come quello della Lega sia un «grave errore» La cosa curiosa è che l'ex Governatrice e, ripetiamo, Capogruppo alla Camera, dovrebbe sapere che la richiesta di maggiore aperture e allargamento delarriva anche dalle Regioni che hanno votato questa richiesta all'unanimità. E unanimità significa che sono della stessa idea del leader ...

