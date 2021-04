Serie A, dove vedere la trentatreesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn (Di venerdì 23 aprile 2021) La trentatreesima giornata di Serie A inizierà sabato con tre anticipi. La capolista Inter impegnata domenica pomeriggio a San Siro contro il Verona. La trentatreesima giornata di Serie A scatterà sabato alle 15 con il match fra Genoa e Spezia. Alle 18, invece, è in programma Parma-Crotone, sfida fra le due squadre ormai destinate alla L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 23 aprile 2021) LadiA inizierà sabato con tre anticipi. La capolista Inter impegnata domenica pomeriggio a San Siro contro il Verona. LadiA scatterà sabato alle 15 con il match fra Genoa e Spezia. Alle 18, invece, è in programma Parma-Crotone, sfida fra le due squadre ormai destinate alla L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

PotereaiSith : @Gazzetta_it La gente che parla di 'servi del padrone' non ha neanche aperto l'articolo dove c'è scritto che si occ… - saidandd0o0ne : @hvlkenberg Serie di curve dove non puoi fare altro che seguire la macchina che ti sta davanti, rettilineo di 7 chi… - Bleo051 : RT @_amantedelcine_: TFATWS era la serie che aspettavo di più per i personaggi, per la trama e per il genere che più si avvicina a quello c… - Latabellina : RT @parrilla_smile: Il modo in cui avete sfracassato le pall3 con le vostre opinioni insulse e ignoranti. Io studio al DAMS e voglio vedere… - danielamarch8 : RT @illibraio: Arriva oggi su @skyatlantic la nuova serie tv firmata Niccolò Ammaniti, tratta dal suo libro 'Anna', che ci porta in una rea… -